EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | 2024 zamlı emekli, dul yetim maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon farkının üzerine 5 puanlık artışla yüzde 42,60'a çıkarılan emekli zammından tüm SSK, BAĞKUR ve tarım emeklileri yararlanabilecek. En düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesiyle birlikte yalnızca emekli değil dul, yetim maaşı ve ölüm aylığı alanların maaşlarına da güncelleme geldi. Peki 2024 zamlı emekli, dul yetim maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı sorgulama ekranı e-Devlet...

2024 ZAMLI EMEKLİ, DUL YETİM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, dul ve yetim maaşı alanların ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani Ocak ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak. Bu kapsamda, emeklilerin maaş ödeme tarihleri şöyle:

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4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

📅 Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

📅 Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

📅 Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

📅 Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

📅 Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

📅 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

📅 Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

📅 Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

📅 Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

📅 Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında zamlı maaşlarını alacak.

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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

💰 Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

💰 Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

💰 Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

💰 Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde zamlı emekli maaşlarını alacak.

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YILLARA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI

2023 OCAK En düşük memur maaşı: 11.848TL En düşük memur emekli aylığı: 7.901 TL En düşük emekli aylığı: 5.871 TL

2022 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 9.105 TL En düşük memur emekli aylığı: 6.078 TL En düşük emekli aylığı: 4.516 TL

2022 OCAK En düşük memur maaşı: 6.429 TL En düşük memur emekli aylığı: 4.289 En düşük emekli aylığı: 3.166 TL

2021 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.881 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.276 En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2021 OCAK En düşük memur maaşı: 4.500 TL En düşük memur emekli aylığı: 3.020 TL En düşük emekli aylığı: 2.425 TL

2020 TEMMUZ En düşük memur maaşı: 4.230 TL En düşük memur emekli aylığı: 2.814 TL En düşük emekli aylığı: 2.089 TL