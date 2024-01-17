BAĞKUR EMEKLİLİĞİ PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLDU? | Bakan Işıkhan'dan BAĞKUR'lulara müjde!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından emeklilerin maaş zammına 5 puanlık artış uygulandığını belirterek emekli zammını yüzde 42,60 olarak açıkladı. 2024 yılının emekliler yılı ilan edildiğini duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da Bağkur'lulara müjde verdi. Bakanın açıklamalarının ardından arama motorlarında 'BAĞKUR emekliliği prim gün sayısı kaç oldu?' sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

BAĞKUR EMEKLİLİĞİ PRİM GÜN SAYISI KAÇ OLDU?

Bağkur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarına verilecek prim desteğiyle ilgili takvimin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nde politika kurulları çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde..." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda esnek çalışma ve uzaktan çalışma gibi yeni modellerin de ele alındığını söyleyen Işıkhan, ön görüşmelerin gerçekleştiğini, ancak henüz bir takvim oluşturulmadığını belirtti.