Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 16 Ocak 2024

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 16 Ocak 2024

Canlı altın fiyatları, ülkemizin en güvenli yatırım araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Yatırımcı ve vatandaşların sıklıkla tercih ettiği altın alış-satış fiyatları da her gün en çok araştırılan konular arasında. Son günlerde yükselişte olan altın fiyatları arama motorlarında 'Canlı altın fiyatları son dakika, Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatı 16 Ocak 2024' sorgulamalarıyla araştırılıyor. Detaylar ve anlık altın kuru takibi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:52 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 07:00
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CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 16 Ocak 2024

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Yatırımcı ve vatandaşlar için 'güvenli liman' olarak bilinen ve ülkemizde en sık tercih edilen yatırım araçları arasında yer alan altında, fiyatlar anlık ve canlı olarak vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. İç piyasada alım gücüne etkileri sebebiyle de büyük önem arz eden altın fiyatlarını merak edenler için Kapalıçarşı ve kuyumcu altın fiyatlarını derledik. İşte 16 Ocak Salı 2024 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

MERKEZ BANKASI VE KAPALIÇARŞI CANLI ALTIN FİYATLARI

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Gram altın alış: 1.984,48₺

Gram altın satış: 1.984,75₺

Kuyumcu

Gram altın alış: 1.936,86₺

Gram altın satış: 2.028,42₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Çeyrek altın alış: 3.341,00₺

Çeyrek altın satış: 3.408,00₺

Kuyumcu

Çeyrek altın alış: 3.260,82₺

Çeyrek altın satış: 3.482,98₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Yarım altın alış: 6.683,00₺

Yarım altın satış: 6.775,00₺

Kuyumcu

Yarım altın alış: 6.522,61₺

Yarım altın satış: 6.924,05₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Tam altın alış: 13.325,00₺

Tam altın satış: 13.509,00₺

Kuyumcu

Tam altın alış: 13.005,20₺

Tam altın satış: 13.806,20₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Kapalıçarşı

Cumhuriyet altını alış: 13.846,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.868,00₺

Kuyumcu

Cumhuriyet altını alış: 13.513,70₺

Cumhuriyet altını satış: 14.156,74₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı

Ata altın alış: 13.714,00₺

Ata altın satış: 13.942,00₺

Kuyumcu

Ata altın alış: 13.384,86₺

Ata altın satış: 14.248,72₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 16 Ocak Salı günü saat 06.13 itibarıyla alınmıştır.

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