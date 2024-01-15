TOGG SİPARİŞ NASIL VERİLİR? | TOGG sipariş ekranı, fiyatı, menzili, ÖTV indirimi...

TOGG SİPARİŞ NASIL VERİLİR? | Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, ilk günden beri büyük ilgi odağı olurken T10X akıllı cihazları da Las Vegas CES 2024'te tanıtılarak gönülleri fethetti. Türkiye'deki en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden biri olan TOGG T10F büyük ilgi görürken yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları da sürücüleri cezbeden özellikler arasında yer aldı. Çekiliş döneminin sona erdiği ve sipariş yoluyla satın alınabilecek TOGG için arama motorlarında sorgulanan 'TOGG sipariş nasıl verilir?' sorusunun cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

TOGG SİPARİŞ EKRANI 2024

Yerli ve elektrikli otomobil TOGG için sipariş takvimi açıklandı. 15 Ocak'ta alınmaya başlanacak olan siparişlerle birlikte artık çekiliş yapılmayacak. Üretim, siparişe göre yapılacak. Yeni siparişlerin 15 Ocak'ta alınacağı Togg T10X için teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştirilecek.

TOGG SİPARİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 yılından itibaren çekiliş yapılmayacak olan TOGG'da 6-10 Ocak'ta, 2023 yılında yapılan çekilişte yedek listede yer alan kullanıcılar için konfigürasyonlarını güncelleme imkanı sunulacak. 15-19 Ocak'ta ise Nisan 2023'te yapılan çekilişe katılan ancak sipariş hakkı kazanamayan kullanıcılara sipariş oluşturma önceliği verilecek. 20 Ocak itibarıyla da sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açılacak.

TOGG FİYATI 2024

Togg'un piyasaya ilk çıkan T10X modelinin fiyatları 2024 yılı için şöyle açıklandı:

Togg T10X V1 RWD standart menzil: 1.430.000 TL

Togg T10X V2 RWD standart menzil: 1.550.000 TL

Togg T10X V2 RWD uzun menzil: 1.820.000 TL

TOGG MENZİLİ NE KADAR?

Kış aylarında şehir içi ve şehir dışında ortalama tüketimi 22 – 28 kWh arasında değiştiği görülüyor. Fabrika verilerine bakıldığında ise 523 km menzil sunan 88,5 kWh bataryaya sahip Togg T10X modeli, kış şartlarına bağlı olarak 300 – 400 km menzil sunuyor. Kullanıcılar isterlerse T10X modeli için arkadan itişli V1 donanım tipini, uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilecek.

TOGG ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR?

Elektrikli otomobilde yüzde 10, 40, 50 ve 60 olarak uygulanan ÖTV matrahları için Resmi Gazete'de yer alan kararda, elektrikli modellerde yüzde 10'luk ÖTV matrahında güncellemeye gidildi. 1 milyon 250 bin lira olan matrah eşiği 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Kararla birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 10'luk ÖTV diliminde yer alacak. Yine motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ancak vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL'nin üzerinde olan modeller ise yüzde 40'lık dilime geçecek. Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlar için bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin TL olarak devam ediyor. 1 milyon 350 bin TL altındaki modeller yüzde 50, üstündeki modeller ise yüzde 60'lık ÖTV diliminde yer alıyor. Türkiye'deki elektrikli otomobillerin liste fiyatlarına bakıldığında, aralarında yerli otomobil Togg da dahil 29 tamamen elektrikli model yüzde 10'luk ÖTV diliminde kalıyor.