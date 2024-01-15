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ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)

Esenyurt'ta 16 Ocak Salı günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Esenyurt elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 16 Ocak 2024 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik..

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 02:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 02:30
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ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Esenyurt'ta bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Esenyurt 16 Ocak Salı günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENYURT'TA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah CEMALPAŞA, ENVERPAŞA, ZEHRA YILDIZ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ESENKENT mah 1681., 1682., BEDRİ BAYKAM, CEYHAN, DİCLE, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, FAZIL SAY, HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU, NECATİ CUMALI, ONUR GÜVENER, TÜRKAN SAYLAN, İSLAM ÇUPİ sk bölgelerinde 16/01/2024 00:00:00 - 16/01/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1220. sk / ÇINAR mah 1400., 1406., 1411., 1413., 1414., 1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., AHMET ARİF sk / ÖRNEK mah AHMET ARİF sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3021. sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 11., 8., 9., ABDİ İPEKÇİ, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 16/01/2024 09:00:00 - 16/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001., 3009., 3010., 3011., 3023. sk bölgelerinde 16/01/2024 11:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1357., 1402. sk / ÖRNEK mah 1352., 1353., 1354., 1355., 1356., 1357., 1368., 1375. sk bölgelerinde 16/01/2024 12:00:00 - 16/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

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