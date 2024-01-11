KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KARAKUŞ TATLISI TARİFİ | Adana'nın en meşhur lezzetleri arasında yer alan, baklava kadar ağır olmayan ve kıtır kıtır lezzetiyle şerbetli tatlıya doyuran karakuş tatlısı, son zamanların en popüler tatlıları arasında yerini aldı. Bu lezzeti evinde, kendi mutfağında denemek isteyenler için 'Pratik ve kolay karakuş tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları'nı derledik. İşte detaylar...

PRATİK VE KOLAY KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?

Karakuş Tatlısı malzemeleri:

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

1 silme çay kaşığı tuz

Bir fiske kabartma tozu

4 su bardağı un

Şerbeti için;

3 su bardağı şeker 3. 5 su bardağı su Yarım küçük limon

Karakuş Tatlısı yapılışı:

Önce şerbeti hazırlayın. Şeker, su ve limonu bir tencereye alıp, kaynamaya başladıktan sonra 20-25 dakika kadar kaynatın. Soğumaya bırakın.

Hamur malzemeleriyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurun.

Hamuru 6 bezeye ayırın. Bezeleri 20 dakika kadar dinlendirin.

Bezelerin altına ve üstüne nişasta serperek açabildiğiniz kadar ince açın. Hamur gerçekten çok kolay açılıyor.

Açtığınız yufkayı oklavanın yardımıyla 4-5 parmak genişliğinde katlayın. Katlar akordion gibi olacak. Ya da, hani kağıttan yelpaze yaparken bir öne, bir arkaya katlardık ya; işte öyle katlar yapacağız.

Yarısına kadar katlayınca, takriben 3 cm. aralıklarla ceviz dizip kalan yufkayı da cevizin üzerine aynı şekilde katlayın.

Cevizlerin aralarında kalan boşlukları iki parmağınızla sıktırın.

Sıktırdığınız yerleri bıçakla kesin.

Tatlıları kızgın yağa atın ve ve ocağın altını kısın. Her iki tarafını da nar gibi kızartın.

Kızarmış tatlıları soğuk şerbete atın. Arkalı, önlü şerbete bulayın ve şerbetin içinde fazla bekletmeden alın.

Karakuş Tatlısı püf noktaları: