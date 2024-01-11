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BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Her 6 ayda bir memur enflasyon farkına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti 2024 yılının ilk dönemi için yeniden hesaplandı. Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında 122 bin 351 liraya yükselen bedelli askerlik ücretine, yeni yıl ile birlikte güncelleme geldi. Bedelli askerliğe başvuru yapmak isteyen kişiler ödemelerini güncel fiyat üzerinden yapacak. Peki, bedelli askerlik ne kadar oldu? - 2024 yeni bedelli askerlik kaç TL? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 Perşembe 14:30
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BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR 2024? | Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti her yıl enflasyon farkına göre güncelleniyor. Bedelli askerlik yapacak olanlar Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik kaç TL? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. 2024 memur zammının belli olmasıyla bedelli askerlik zam oranı da kesinleşti. Memurlara yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından 2024 bedelli askerlik ücretleri son dakika gelişmeleri haberimizde...

2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Son dakika haberi: 2024 bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı. Yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182 bin 609 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır." denildi.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

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