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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ ATAMASI | 2392 engelli ataması gerçekleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan engelli vatanadaşlarımıza müjdeli haber geldi. 2392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağı açıklandı. Açıklama ardından atama ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Aile Bakanlığı engelli ataması ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ataması kontenjanı ne? Kriterler belli mi? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:00
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AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ ATAMASI | 2392 engelli ataması gerçekleştirilecek

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI ENGELLİ ATAMASI - SON DAKİKA - Engelli vatandaşların istihdam sahibi olması için birçok atama yapılmaktadır. Son olarak EKPSS ile 2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2392 engelli ataması gerçekleştireceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi. Peki, Aile Bakanlığı engelli ataması ne zaman yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı engelli ataması kontenjanı ne? Kriterler belli mi? İşte detaylar...

AİLE BAKANLIĞI ENGELLİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2392 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atanacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, 2024 yılında yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı, yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak tarihlerinde ÖSYM tarafından yayımlanacağı belirtildi. Adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

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ATAMA İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, atamaların kura ile yapılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Atamalar EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. Tercih işlemleri https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Öte yandan son 21 yılda kamuda engelli memur sayısı 12 kat artırılarak, 68 bin 108 engelli kendileri için uygun kadrolara atandı. Geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engelli vatandaşın ataması yapılmıştı." ifadelerine yer verildi.

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