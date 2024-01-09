Listede İSTANBUL da var: Meteoroloji'den kar alarmı! 10 Ocak yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. Günlerdir kar yağışı için 9 Ocak tarihi işaret edilirken uzmanlar, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağını ancak yağışın İstanbul'u bugünlük teğet geçeceğini belirtti. İşte 9 Ocak 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL, BURSA, SAKARYA, DÜZCE VE BOLU İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛈09 Ocak Salı: Yağmurlu 7°C ☔10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C ☁11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C 🌦12 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 6°C ❄13 Ocak Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu 3°C

METEOROLOJİ'DEN 3 UYARI BİRDEN

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1 : Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde görülecek yağışların, Muğla ve Çanakkale çevreleri, İzmir ve Manisa'nın kuzey ve batı, Balıkesir'in güney ve batı ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesiyle birlikte Manisa ve Balıkesir'in yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) ve Çanakkale'de karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı sel, su baskını, yıldırım, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı, kar yağışı beklenen bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2 : Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Akdeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü yağışların, Antalya'nın doğusu ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde; Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana il geneli ile Mersin doğu çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kıyı kesimlerde hortum riski ve yerel dolu yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bu sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı Alarm Verilen İller: Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Edirne, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova.

HAVA DURUMU 9 OCAK SALI 2024

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların sabah saatlerinde yağmur şeklinde, zamanla Trakya'nın batısında ve Marmara'nın güneyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 1°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı İSTANBUL °C, 7°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Avrupa yakasının batı kesimleri karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı KOCAELİ °C, 7°C ➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 3°C ➡ Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı DENİZLİ °C, 15°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 12°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA °C, 10°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ve Adana ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması, Toroslar'ın batı kesimlerinde akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 17°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 10°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MERSİN °C, 17°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 7°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı KAYSERİ °C, 12°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri zamanla karla karışık yağmurlu KONYA °C, 12°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Ordu ve Tokat çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 6°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı KASTAMONU °C, 7°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, öğle saatlerinden sonra zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı SİNOP °C, 13°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı RİZE °C, 14°C ➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 12°C ➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı TOKAT °C, 10°C ➡ Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

➡ Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı TRABZON °C, 14°C ➡ Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi, batı kesimlerde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 3°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı ERZURUM °C, 4°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı MALATYA °C, 8°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu VAN °C, 7°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu GAZİANTEP °C, 10°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

➡ Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı MARDİN °C, 9°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu ŞANLIURFA °C, 13°C ➡ Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege'de fırtına; Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: Orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve Kuzey Ege'nin kuzeyi karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 7 ila 9; Güney Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.