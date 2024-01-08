Yarın kar yağacak mı? | Kar ne zaman yağacak İSTANBUL? 9 Ocak SALI HAVA DURUMU - 16 ilde sarı kodlu uyarı!

BUGÜN YAĞMUR YARIN KAR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 9 Ocak Salı günü, ülke genelinde şiddetli fırtına ve yağış bekleniyor. Tüm yurtta etkili olacağı kaydedilen hava muhalefetiyle birlikte yarından itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini kaydeden uzmanlar, kar yağışı için de 9 Ocak Çarşamba gününü işaret etti. İşte 8 Ocak illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

16 İLDE SARI KODLU UYARI

Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın ise; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Sarı kod verilen iller: Afyonkarahisar - Antalya - Aydın - Balıkesir - Burdur - Bursa - Çanakkale - Denizli - Edirne - Isparta - İzmir - Konya - Kütahya - Manisa - Muğla - Uşak.

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 OCAK SALI

İstanbul'da uzun süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık, bugün gelecek yağışların ardından düşüşe geçecek. Kuvvetli lodos beklenen megakentte sıcaklığın en yüksek 16 derece ölçülmesi beklenirken yüzde 85 nem oranıyla yüksek yağış ihtimaline karşı vatandaşlar uyarıldı. Öte yandan şehirde yarından itibaren etkili olacak Sibirya soğukları ile kar bekleniyor. 10 derece birden düşmesi beklenen hava sıcaklığı yarın en yüksek 6 derece olurken yüksek kesimlerde yer yer kar ve şehir merkezinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

8 Ocak Pazartesi: Sağanak Yağışlı 16°C 9 Ocak Salı: Kuvvetli Yağmurlu 6°C 10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 5°C 11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C 12 Ocak Cuma: Yağmurlu 7°C

9 OCAK SALI HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı TEKİRDAĞ °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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ADANA °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. ISPARTA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı MERSİN °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı KAYSERİ °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı SİNOP °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı RİZE °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı SAMSUN °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı TOKAT °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. TRABZON °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı ERZURUM °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı MALATYA °C, 10°C: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu VAN °C, 7°C: Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.