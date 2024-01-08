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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS'ye giren binlerce aday, sınavın ardından tercihlerini yaptı. Heyecanlı bekleyişin ardından ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Yerleştirme sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:00
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KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI - SON DAKİKA | KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS SONUÇ SORGULA 2023/2 | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından tarihleri arasında tercihlerini yapan adayların yerleştirme sonuçları erişime açıldı. 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. İşte KPSS 2023/2 sonuç sorgulama ekranı...

KPSS 2023/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 08 Ocak 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

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