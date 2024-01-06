BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 6 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Rizespor - Hatayspor 16:00 Başakşehir - Adana Demirspor 19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük 19:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

14:30 Inter - Hellas Verona 17:00 Frosinone - Monza 20:00 Lecce - Cagliari 22:45 Sassuolo - Fiorentina

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