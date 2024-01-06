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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 6 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '6 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 6 Ocak Cumartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 10:41
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 6 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 OCAK CUMARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 6 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

6 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

13:30 Rizespor - Hatayspor

16:00 Başakşehir - Adana Demirspor

19:00 Samsunspor - Fatih Karagümrük

19:00 MKE Ankaragücü - Trabzonspor

14:30 Inter - Hellas Verona

17:00 Frosinone - Monza

20:00 Lecce - Cagliari

22:45 Sassuolo - Fiorentina

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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