Girona - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Girona - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Girona ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GIRONA - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Barcelona maçı 4 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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