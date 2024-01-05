AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2024 | AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi için arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak bitirme sınavlarına katılacak adayların, sınava girerken kimlik belgelerinin yanı sıra sınav giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur. İşte AUZEF sınav giriş belgesi 2024, AUZEF bitirme (final) sınavları giriş belgesi ve sınav hakkında merak edilenler...

AUZEF BİTİRME (FİNAL) SINAVLARI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

AUZEF'TEN GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Sınav giriş belgesi duyurusunda; "Değerli Öğrencilerimiz, 06-07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme sınavına (final) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AUZEF BİTİRME (FİNAL) SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), güz dönemi için bitirme sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

2024 AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 16 Ocak 2024 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVLARI NE ZAMAN?

06 - 07 Ocak 2024 tarihinde yapılacak olan bitirme (final) sınavına herhangi bir sebeple giremeyenler, 10 - 11 Şubat 2024 tarihindeki bütünleme (telafi) sınavına girebilir. Ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.