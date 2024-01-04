METEOROLOJİ'DEN 3 İLDE SARI ALARM | İstanbul'da yağmur devam edecek mi? (4 Ocak hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN 3 İLDE SARI ALARM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 4 Ocak 2024 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

3 İLDE SARI ALARM, DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI

Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sarı alarm verilen iller: Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün ne yüksek 16 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 80'lerde seyredeceği megakentte akşam saatlerinde birçok ilçede yağış bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

4 Ocak Perşembe: Sağanak Yağışlı 16°C

5 Ocak Cuma: Çok Bulutlu 15°C

6 Ocak Cumartesi: Parçalı Bulutlu 16°C

7 Ocak Pazar: Sağanak Yağışlı 18°C

8 Ocak Pazartesi: Sağanak Yağışlı 17°C

HAVA DURUMU 4 OCAK PERŞEMBE

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 12°C, 18°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu EDİRNE 3°C, 16°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu İSTANBUL 11°C, 16°C: Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ 10°C, 19°C: Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 13°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı DENİZLİ 9°C, 17°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı İZMİR 12°C, 19°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı MUĞLA 7°C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 11°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA 15°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı HATAY 9°C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. MERSİN 12°C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 12°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu ESKİŞEHİR 6°C, 14°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu KONYA 5°C, 15°C: Çok bulutlu

Çok bulutlu YOZGAT 3°C, 10°C: Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 13°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu DÜZCE 7°C, 16°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı KASTAMONU 4°C, 11°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı ZONGULDAK 12°C, 17°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı RİZE 8°C, 16°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN 11°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı TOKAT 5°C, 12°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu TRABZON 10°C, 16°C: Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı KARS -6°C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı MALATYA 0°C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu VAN -3°C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.