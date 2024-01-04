METEOROLOJİ'DEN 3 İLDE SARI ALARM | İstanbul'da yağmur devam edecek mi? (4 Ocak hava durumu)

METEOROLOJİ'DEN 3 İLDE SARI ALARM | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Yozgat, Sivas, Artvin, Rize, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceğini bildirdi. Gece ve sabah saatlerinde ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 4 Ocak 2024 illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
3 İLDE SARI ALARM, DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ UYARISI
Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sarı alarm verilen iller: Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün ne yüksek 16 derece olarak ölçülecek. Nem oranının yüzde 80'lerde seyredeceği megakentte akşam saatlerinde birçok ilçede yağış bekleniyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
- 4 Ocak Perşembe: Sağanak Yağışlı 16°C
- 5 Ocak Cuma: Çok Bulutlu 15°C
- 6 Ocak Cumartesi: Parçalı Bulutlu 16°C
- 7 Ocak Pazar: Sağanak Yağışlı 18°C
- 8 Ocak Pazartesi: Sağanak Yağışlı 17°C
HAVA DURUMU 4 OCAK PERŞEMBE
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
- ÇANAKKALE 12°C, 18°C: Çok bulutlu
- EDİRNE 3°C, 16°C: Çok bulutlu
- İSTANBUL 11°C, 16°C: Çok bulutlu ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı
- KOCAELİ 10°C, 19°C: Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR 5°C, 13°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- DENİZLİ 9°C, 17°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- İZMİR 12°C, 19°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
- MUĞLA 7°C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA 11°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- ANTALYA 15°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğu ilçeleri, sabah saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak yağışlı
- HATAY 9°C, 14°C: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
- MERSİN 12°C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor.
- ANKARA 6°C, 12°C: Çok bulutlu
- ESKİŞEHİR 6°C, 14°C: Çok bulutlu
- KONYA 5°C, 15°C: Çok bulutlu
- YOZGAT 3°C, 10°C: Çok bulutlu ve gece saatlerinde yağmurlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.
- BOLU 5°C, 13°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
- DÜZCE 7°C, 16°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- KASTAMONU 4°C, 11°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
- ZONGULDAK 12°C, 17°C: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- RİZE 8°C, 16°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
- SAMSUN 11°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı
- TOKAT 5°C, 12°C: Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
- TRABZON 10°C, 16°C: Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge geneli sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer yoğun sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
- ERZURUM -5°C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
- KARS -6°C, 4°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
- MALATYA 0°C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
- VAN -3°C, 6°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR 2°C, 4°C: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- GAZİANTEP 6°C, 10°C: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- MARDİN 4°C, 6°C: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- SİİRT 2°C, 5°C: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı