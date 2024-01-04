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MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA 2024 | Kalem kalem hesapladık! İşte enflasyon farkına göre 2024 memur maaşları

Memur maaşları, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oldu. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine yüzde 49,25 zam gelirken 'hangi memur ne kadar maaş alacak?' sorusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte enflasyon farkına göre 2024 memur maaşları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:41 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 11:02
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MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA 2024 | Kalem kalem hesapladık! İşte enflasyon farkına göre 2024 memur maaşları

MEMUR MAAŞLARI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranı yüzde 49,25 oranında hesaplanırken arama motorlarında sorgulanan 'hangi memur ne kadar maaş alacak?' sorusunu cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ENFLASYON FARKINA GÖRE 2024 MEMUR MAAŞLARI

2023 Temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.000 TL olarak belirlenirken Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur maaşları refah payı hariç yüzde 49,25 zamlandı.

Mevcut en düşük memur maaşı: 22.000 TL

Yüzde 49,25 zamlı en düşük emekli maaşı: 32.960 TL

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