Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu? 2024 Başkomiser emeklisi maaşı

BAŞKOMİSER EMEKLİSİ MAAŞI SON DAKİKA 2024 | TÜİK Aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık bazda 2,93 olan enflasyon yıllık ise yüzde 64,77 olarak hesaplandı. Refah payı hariç memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranı yüzde 49,25 oranında hesaplandı. Başkomiser emeklisi maaşı da merak konusu oldu. Peki, Başkomiser emeklisi maaşı ne kadar oldu?

BAŞKOMİSER EMEKLİSİ 2024 MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni yılda asgari ücret zammı ile birlikte emekli ve memurların maaşına yapılacak zam merak ediliyordu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla yeni zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklileri refah payı hariç yüzde 49,25 zam oranı alacak. Başkomiser emeklisi vatandaşların maaşı da 22 bin 669 lira 21 kuruş olacak.