Facebook ve Instagram Reklamcılığı Sertifika Programı e-DEVLET | Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

FACEBOOK VE INSTAGRAM REKLAMCILIĞI EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI - Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi, Facebook ve Instagram'da reklam vererek yaptığı işi büyütmek isteyen kişilere yönelik düzenlenmiş bir online eğitim programıdır. Kurs bitiminde katılımcılar, Facebook ile Instagram'da reklam vermek için yapılması gerekenleri öğrenecek ve ulaştıkları kitleyi kolayca büyütecektir.

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika da verilmektedir. Online eğitim programı bitiminde verilen sertifika, kişinin bu alandaki bilgisini kanıtlamasını sağlamaktadır. Böylece reklamcılık ve sosyal medya alanında yapılan iş başvurularında kişi bir adım önde olmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi sonunda alınan sertifika ile kişi, Facebook ve Instagram reklamcılığı alanındaki bilgi birikimini kanıtlama fırsatı yakalamaktadır. Bu sayede kişi, sosyal medya ve reklamcılık ile ilgili yaptığı iş başvurularında diğer adaylara kıyasla daha avantajlı olmaktadır.

FACEBOOK VE INSTAGRAM REKLAMCILIĞI EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi sonunda sertifika sınavı olmadığı için sertifika almak isteyen kişilerin ders videolarının tamamını izlemesi yeterlidir. Videoların hepsini dikkatli bir şekilde izleyen kişiler, eğitimin faydasını daha çok görecektir.

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Sertifika Programı sonunda verilen Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifika ve uluslararası geçerli sertifika, kişinin adresine fiziki olarak gönderilmektedir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifika, e-Devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemi ile görüntülenmektedir. Sertifikanın e-Devlet üzerinden görülme süresi ise sertifikanın hazırlanmasından sonraki 25 gün içinde gelişmektedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir.

Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

FACEBOOK VE INSTAGRAM REKLAMCILIĞI EĞİTİMİ SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR ALINIR?

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi sonunda katılımcılar şu sertifikaları almaktadır:

Üniversite onaylı eğitim sertifikası

Uluslararası geçerli eğitim sertifikası

Enstitü onaylı eğitim sertifikası

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

Sosyal medya reklamlarının tanımını,

Reklam vermenin amaçlarını,

Hedef kitlenin nasıl oluşturulduğunu,

Facebook ve Instagram'da reklam verirken dikkat edilmesi gerekenleri.

FACEBOOK VE INSTAGRAM REKLAMCILIĞI EĞİTİMİ DERSLERİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR?

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi, İstanbul Boğaziçi Enstitüsünde online eğitim yöntemi ile gerçekleştirilmektedir. Facebook ve Instagram Reklamcılığı Sertifika Programı dersleri, sosyal medya alanında uzman bir eğitmen eşliğinde online olarak sürdürülür. Dersler, önceden stüdyoda çekilmiş videolardan oluşmaktadır. Videoları izlemek için eğitime kaydolup İstanbul Boğaziçi Enstitüsünün internet sitesi üzerinden öğrenci paneline giriş yapmak gerekmektedir.

Facebook ve Instagram Reklamcılığı Eğitimi'nde yer alan dersler online olarak yapıldığı için kişi videoları süre sınırı olmadan ömür boyu izleyebilmektedir. Böylece derste anlatılanları daha kalıcı bir şekilde öğrenmek mümkün hale gelmektedir.