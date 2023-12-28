Haberler Haberler ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Aralık 2023)

Arnavutköy'de 29 Aralık Cuma günü hangi mahallelerde su elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de bildirilirken BEDAŞ İstanbul Arnavutköy elektrik kesintisi olan mahalleleri ve 29 Aralık 2023 elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:30 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 01:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Aralık 2023)

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ | Başta telefon olmak üzere tüm teknolojik aletlerin bağımlı olduğu elektrik, kesinti yaşanması halinde büyük mağduriyetler yaratırlen İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu şirket BEDAŞ, vatandaşların mağduriyetini gidermek ve önlem almaları adına planlı kesintileri öncesinde haber veriyor. Peki Arnavutköy'de bugün hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak? İşte BEDAŞ Arnavutköy 29 Aralık Cuma günü planlı elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler...

ARNAVUTKÖY'DE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, GURBET, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KATİP ÇELEBİ, MADALYA, MALTEPE, SELİM sk bölgelerinde 29/12/2023 01:00:00 - 29/12/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 29/12/2023 02:00:00 - 29/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 29/12/2023 04:00:00 - 29/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, GALİP, GÜVENLİ, YALÇINKAYA, ÇERKEZ sk bölgelerinde 29/12/2023 09:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KEÇESUYU sk bölgelerinde 29/12/2023 13:00:00 - 29/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 29/12/2023 00:00:00 - 29/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ TARİHÇE

1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu'nun (TEK) sorumluluğunda gerçekleştirilen elektrik dağıtım çalışmaları, 23 Şubat 1983 tarihinde İstanbul merkez olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan bölgede "Sınırlı Sorumlu" bir yapıya dönüştürülür ve "Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi" adını alır.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi, 18 Haziran 1984 tarihinde, 18435 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hakkında çıkarılan kanun hükmünde kararname uyarınca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı bir KİT olarak yapılanır.

24 Aralık 1989 tarihinde, İstanbul ili ve bağlı ilçe ve köyleri kapsayacak biçimde faaliyet alanı yeniden belirlenerek diğer iller ayrılır ve adı da değiştirilerek "İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi" olarak çalışmaya başlar.

1990 yılına gelindiğinde, 1984'te çıkarılan 3096 sayılı görev şirketleri hakkındaki yasa uyarınca, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi'nin faaliyet alanındaki Anadolu Yakası'nın İşletme hakkı, Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş.'ye devredilir.

Türkiye Elektrik Kurumu'nun 15 Eylül 1993 tarihinde, Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) olarak yeniden yapılandırılmasının ardından, İstanbul Elektrik Dağıtım Müessesesi TEDAŞ'a bağlanır.

12 Temmuz 1995 tarihinde adı "Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. " olarak değiştirilir ve TEDAŞ'a bağlı bir ortaklık yapısıyla çalışmaya başlar.

BEDAŞ 2 Nisan 2004 tarihinde alınan karar ile diğer tüm elektrik dağıtım bölgeleri gibi özelleştirme kapsamına alınır ve 28.05.2013 itibari ile özelleştirilmesi tamamlanarak Cengiz Holding ve Kolin İnşaat Ortaklığı bünyesinde hizmetlerine devam eder.

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral tam bir afet oldu! "Estetiğin gücü adına!"
12 şehidimiz üzerinden CHP'nin eleştirilmesini "cambaza bak oyunu" olarak nitelendiren CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler: Seçime yönelik çalışma! Sorumlusu Erdoğan
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular....
Cimbom transfer düğmesine bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcılar'da elektrik ne zaman gelecek? (27 Aralık 2023)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Aralık rakamları
Engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
💥Süper Loto çekildi! (28 Aralık)
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arsenal evinde kayıp! Arsenal evinde kayıp! 01:17
Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... Terim ve Ataman bir arada! Panathinaikos... 00:59
Birghton Tottenham'ı devirdi! Birghton Tottenham'ı devirdi! 00:32
PFDK ceza yağdırdı! PFDK ceza yağdırdı! 20:05
Riyad'da derbi heyacanı! Riyad'da derbi heyacanı! 19:27
"Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" "Fair play içinde bir maç olmasını istiyoruz!" 18:35
Daha Eski
F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! F.Bahçe Beko maçının oynanacağı yer değişti! 18:29
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 17:53
İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... İsmail Kartal: Galatasaraylı oyuncular.... 17:42
Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! Ronaldo Arabistan'da ilk bu gökdelende kaldı! 17:36
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 16:47
Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! Volkan Demirel'den ayrılık açıklaması! 16:37