SON DAKİKA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? | En düşük işsizlik maaşı kaç TL? 2024 Ocak ayı işsizlik maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

SON DAKİKA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU? | Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı açıklandı. 2024 yılının Ocak ayında yapılan zammı yüzde 49 olurken asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu. Peki işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2024 Ocak işsizlik maaşı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

2024 OCAK İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ TL OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 49 zam yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 16.30'da toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2024 asgari ücretin brüt 17 bin 2 liraya yükseldiğini duyurdu.

2023 işsizlik ödeneği taban tutarı 5.365 TL, tavan tutarı 10.731 TL olarak uygulanıyordu. Asgari ücret zammı sonrası bu rakamlar taban için 7.993 TL, tavan için 15.989 TL olarak uygulanacak. Yani en düşük işsizlik maaşı 7 bin 993 TL oldu. Bu rakamlardan damga vergisi kesintisi yapılacak.