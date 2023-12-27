Haberler Haberler ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | YASALAŞTI! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | YASALAŞTI! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiye için geri sayım devam ediyor. Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, ilk etapta çalışmayan emeklilere ödenen ikramiyenin daha sonra çalışan emekli ve çiftçilere de ödenmesine karar verilmişti. Teklifin meclise sunulmasıyla birlikte arama motorlarında sorgulanan 'Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak?' sorusu yanıt buldu. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 18:57 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 19:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | YASALAŞTI! Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL SON DAKİKA | Çalışan emeklilere verilecek 5.000 TL ikramiyenin ne zaman hesaplara yatırılacağı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Bütçe görüşmelerinin ardından yasalaşan emekli ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih de belli oldu. İşte Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak? sorusunun cevabı...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi yasalaştı. Yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemeler hesaplara geçecek. Bu kapsamda, 5.000 TL ikramiyenin 25-29 Aralık haftasında hesaplara yatırılacağı düşünülüyor.

2024'TE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak.

2023 yılında 114'ün üzerinde artışla 3500 TL'den 7500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı Ocak ayında yeniden artacak. Burada 7500 TL'nin altında maaş alan emeklilerin ödemeleri Hazine desteği ile bu seviyeye tamamlanıyor. Ocak ayında bu rakamında yüzde 40-50 civarında artması bekleniyor. En düşük emekli maaşının artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu durumda yeni yılda emekli maaşları şöyle düzenlenecek:

Mevcut maaş: 7.500 TL

%40 zamlı maaş: 10.500

%50 zamlı maaş: 11.250

Mevcut maaş: 8.000 TL

%40 zamlı maaş: 11.200

%50 zamlı maaş: 12.000

Mevcut maaş: 8.500 TL

%40 zamlı maaş: 11.900

%50 zamlı maaş: 12.750

Mevcut maaş: 9.000 TL

%40 zamlı maaş: 12.600

%50 zamlı maaş: 13.500

Mevcut maaş: 9.500 TL

%40 zamlı maaş: 13.300

%50 zamlı maaş: 14.250

Mevcut maaş: 10.000 TL

%40 zamlı maaş: 14.000

%50 zamlı maaş: 15.000

Mevcut maaş: 10.500 TL

%40 zamlı maaş: 14.700

%50 zamlı maaş: 15.750

Mevcut maaş: 11.000 TL

%40 zamlı maaş: 15.400

%50 zamlı maaş: 16.500

Mevcut maaş: 11.500 TL

%40 zamlı maaş: 16.100

%50 zamlı maaş: 17.250

Mevcut maaş: 12.000 TL

%40 zamlı maaş: 16.800

%50 zamlı maaş: 18.000

DİĞER
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’nun sır gibi sakladığı fotoğrafta gerçek ortaya çıktı! İşte Sıla Türkoğlu’nun estetiksiz ve kilolu hali!
SON DAKİKA | 2024 asgari ücret açıklanıyor! Asgari ücret zammında konuşulan rakam ne? Gözler 19.30'a çevrildi
G.Saray'a Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti
Transfer söz artık G.Saray'da!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU SON DAKİKA!
Çalışma saatleri meclisten geçti mi?
Temel Seviye Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) Sertifika Programı e-DEVLET|Temel Seviye SEO Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi (27 Aralık)
ASGARİ ÜCRET 2024 AÇIKLANDI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi! Bahçeşehir Koleji'nde Radonjic dönemi! 18:13
Devre arasında teklif yapacaklar! Devre arasında teklif yapacaklar! 18:10
Beşiktaş evinde kayıp! Beşiktaş evinde kayıp! 18:04
Bahçeşehir Koleji'nde Atalay dönemi sona erdi! Bahçeşehir Koleji'nde Atalay dönemi sona erdi! 16:40
İşte Hasan Arat'ın ilk transferi! İşte Hasan Arat'ın ilk transferi! 16:28
G.Saray'a Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti G.Saray'a Sanches müjdesi! İşte yıllık ücreti 16:13
Daha Eski
Marsilya'da Cengiz pişmanlığı! Gattuso isyan etti Marsilya'da Cengiz pişmanlığı! Gattuso isyan etti 16:01
Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler... Transferde flaş gelişme! Serdar Gürler... 15:57
F.Bahçe Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe Süper Kupa hazırlıklarını tamamladı! 15:43
TFF'den Samsunspor'a ödül! TFF'den Samsunspor'a ödül! 15:35
F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Kiralanacak F.Bahçe'de sürpriz ayrılık! Kiralanacak 15:31
Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman? Galatasaray - Fenerbahçe Kadın Basketbol maçı ne zaman? 15:26