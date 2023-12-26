TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI | 214 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI | Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı iştirak şirketi Türkşeker A.Ş. personel alımı yapılacağını duyurdu. Açılan kadro ve kontenjanlar arama motorlarında sorgulamanmaya başladı. Peki Türkşeker 214 personel alımı ne zaman, başvuru şartları ne?

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş.'nin merkez ve taşra teşkilatlarında 399 sayılı KHK kapsamında istihdam edilmek üzere 214 sözleşmeli personel alımı yapacak. Sözleşmeli personel alımına ilişkin aranacak şartlar 20 Aralık 2023 tarihinde KPSS-2023/2 Tercih Kılavuzu ÖSYM Başkanlığının https://www.osym.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı. Başvurular da yine ÖSYM Başkanlığının internet sitesi üzerinden 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek." ifadelerine yer verildi.

TÜRKŞEKER PERSONEL ALIMI KONTENJANI