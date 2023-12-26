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Törende neler yaşandı? İşte perde arkası:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri töreninde yoğun ilgi gördü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yan yana oturan Bakan Bak, konuşmaları dikkatle takip ederken, Özbek ile de sohbet etti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 06:50
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Törende neler yaşandı? İşte perde arkası:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri töreninde yoğun ilgi gördü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yan yana oturan Bakan Bak, konuşmaları dikkatle takip ederken, Özbek ile de sohbet etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ödül törenini başından sonuna kadar takip etti. Hatta törenden sonra da fotoğraf çekme isteklerini kırmadı, herkesle sohbet etti.

Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Başkan Özbek ile birlikte törene geldi. Timur'un uzun uzun telefon trafiği yapması dikkat çekti. Timur'a da yoğun ilgi vardı.

Galataray Teknik Direktörü Okan Buruk, tören başladıktan sonra geldi. Törenden sonra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile uzun süre sohbet etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yan yana oturdu. İkilinin koyu bir sohbete dalması dikkat çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başkan Doğan'dan sonra törene geldi. İkili yan yana oturdu ve zaman zaman sohbet ettiler.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi törende spor camiasıyla çok yakından ilgilendi. Kulüp başkanları ile kısa süreli sohbetler gerçekleştirdi.

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