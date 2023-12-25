1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2023? | 1 Ocak 2024 PTT, postane, kargolar açık mı?

1 OCAK KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? | 2024 yılına sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşayan milyonlarca vatandaş, 2024'ün ilk günü için araştırmalara başladı. Yılın ilk gününde hangi kurumların çalışıp hangilerinin kapalı olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Ocak kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak 2024 PTT, postane, kargolar açık mı? İşte detaylar...

1 OCAK'TA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞYOR MU?

Resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak'ta birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektörde hizmet veren bazı şirketler de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kapalı olacak.

1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle pek çok kargo şirketinin kapalı olması bekleniyor. Ancak bazı kargo firmaları 1 Ocak Pazartesi günü hizmet verme kararı alabilir. Bu nedenle çalışma durumu hakkında kargo şirketleri ile iletişim kurulabilir.

1 OCAK'TA PTT, POSTANE ÇALIŞYOR MU?

1 Ocak resmi tatil olduğundan tüm devlet kurum ve kuruluşları bu tarihlerde kapalı olacak. PTT de bir devlet kuruluşu olduğundan 1 Ocak 2024 Pazartesi tarihinde hizmet vermeyecek.