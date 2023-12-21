Haberler Haberler FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 27 Aralık Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 27 Aralık Perşembe Döviz kuru

21 AralıkPerşembe günü açıklanan Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ardından piyasalarda hareketli anlar yaşanıyor. Para Politikası Kurulu'nun kararıyla politika faizi, 250 baz puan artış ile yüzde 42,50'ye yükseldi. Peki, Merkez Bankası faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 14:40
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FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 27 Aralık Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 21 Aralık 2023 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan Aralık ayı faiz kararının ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum' gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 29,16 (Alış) - 29,16 (Satış)

EURO: 32,04 (Alış) - 32,06 (Satış)

STERLİN: 36,71 (Alış) - 36,89 (Satış)

1 DOLAR = 28,16 TL

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100 Japon Yeni: 20,29 (Alış) - 20, 42 (Satış)

Avustralya Doları: 19,59 (Alış) - 19,69 (Satış)

Danimarka Kronu: 4,26 (Alış) - 4,28 (Satış)

İsveç Kronu: 2,85 (Alış) - 2,86 (Satış)

İsviçre Frangı: 33,68 (Alış) - 33,88 (Satış)

Kanada Doları: 21,73 (Alış) - 21,86 (Satış)

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Norveç Kronu: 2,80 (Alış) - 2,82 (Satış)

Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,31 (Satış)

Suudi Riyali: 7,74 (Alış) - 7,78 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 21 Aralık Perşembe günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.

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