FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 1 Dolar kaç TL oldu? 27 Aralık Perşembe Döviz kuru

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM | 21 Aralık 2023 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan Aralık ayı faiz kararının ardından döviz kurlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kararın ardından yatırımcı ve vatandaşlar arama motorlarında 'Dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum' gibi ifadelerle arama motorlarında detayları araştırıyor. Peki, faiz kararının ardından dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL?

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ABD Doları: 29,16 (Alış) - 29,16 (Satış)

EURO: 32,04 (Alış) - 32,06 (Satış)

STERLİN: 36,71 (Alış) - 36,89 (Satış)

1 DOLAR = 28,16 TL

100 Japon Yeni: 20,29 (Alış) - 20, 42 (Satış)

Avustralya Doları: 19,59 (Alış) - 19,69 (Satış)

Danimarka Kronu: 4,26 (Alış) - 4,28 (Satış)

İsveç Kronu: 2,85 (Alış) - 2,86 (Satış)

İsviçre Frangı: 33,68 (Alış) - 33,88 (Satış)

Kanada Doları: 21,73 (Alış) - 21,86 (Satış)

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Norveç Kronu: 2,80 (Alış) - 2,82 (Satış)

Rus Rublesi: 0,31 (Alış) - 0,31 (Satış)

Suudi Riyali: 7,74 (Alış) - 7,78 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurundaki son bilgiler 21 Aralık Perşembe günü saat 14.10 itibarıyla alınmıştır.