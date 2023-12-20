9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ortak sınavı sorular ve çözümleri

9. SINIF 2. ORTAK SINAV ÖRNEK SORULAR | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları için nefesler tutuldu. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavların ise 26-27 Aralık tarihlerinde yapılacağını duyurdu. MEB'in sınavda soracağı sorulara benzer örnek soruları çözmek isteyen 9. sınıf öğrencileri, arama motorlarında '9. sınıf 1. Dönem 2. ortak sınav Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce ortak sınavı sorular ve çözümleri' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

9. SINIF 2. ORTAK SINAV FİZİK ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Buna göre grafikte I, II ve III olarak numaralanmış bölümlerin hangilerinde hız ve ivme vektörleri aynı

Buna göre 5. s'de K ve L araçları arasındaki mesafe kaç m'dir? İşlemlerinizi gösteriniz.

Buna göre hareketlinin aldığı yol ve yaptığı yer değiştirmenin büyüklüğü kaç m'dir?

Sıvı eklendikten sonra kutunun toplam kütlesi 2 kg olduğuna göre kutunun kendi kütlesi kaç g'dır?

olan sıvıdan, doluncaya kadar konuluyor.

9. SINIF FİZİK 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

9. SINIF 2. ORTAK SINAV KİMYA ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Buna göre 1 ve 2 ile numaralanan etkileşim türlerini yazınız.

O moleküllerindeki atomlar ve moleküller arasındaki bağlar numaralanmıştır.

H2O, Ne, O2 ve 2_SO4 kimyasal türlerinden hangilerinin molekül olduğunu yazınız.

Buna göre bu elementlerin 1. iyonlaşma enerjilerini gerekçelendirerek karşılaştırınız.

9. SINIF KİMYA 2. ORTAK SINAVI DAHA FAZLA ÖRNEK SORU İÇİN TIKLAYIN

9. SINIF 2. ORTAK SINAV BİYOLOJİ ORTAK SINAVI ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Zeynep yaz mevsiminde kışın tüketmek için patlıcan ve biber gibi sebzeleri kurutmuş ve sebzeleri daha uzun süre bozulmadan saklamıştır. Buna göre sebzelerin daha uzun sürede bozulmadan kalmasını sağlayan olayı açıklayınız.

Bir bireyin saçlarında incelmeye bağlı aşırı dökülme, bağışıklık sisteminde zayıflama, el ve ayaklarında ödem ile vücudunda çıkan yaralarda geç iyileşme gibi şikayetleri bulunmaktadır. Buna göre bireyin şikayetlerinin azalması için asaşağıdaki numaralanmış hangi besin grubunun takviyesi daha etkili olur? Açıklayınız. 1-Mısır Pirinç Buğday 2-Yulaf Ekmek Makarna 3-Peynir Mercimek Kırmızı et 4- Süt Pirinç Bulgur 5- Badem Patates Zeytinyağı

Biyokimyasal bir reaksiyonun ortam sıcaklığının artışına bağlı olarak hızındaki değişim aşağıdaki grafikte gösterildiği gibidir. Reaksiyon Hızı Sıcaklık Grafik incelendiğinde zaman aralığının başlangıcından zaman aralığının sonuna kadar olan süreçte ortamda biriken ürün miktarının zamana bağlı değişim grafiğini çiziniz.

. Bazı vitaminlere ait bilgiler verilmiştir. I: Kalın bağırsakta bakteriler tarafından da üretilebilen ve fazlası karaciğerde depolanan bir vitamindir. II: Fazlası idrarla atılabilen bir vitamin olup eksikliğinde ise diş etlerinin çekilmesiyle oluşan skorbüt hastalığı görülür. III: Yağda çözünen bir vitamin olup büyüme, üreme, bağışıklık, kan yapımı ve embriyo gelişimi için gereklidir. Buna göre numaralanmış bilgilerin ilişkili olduğu vitaminlerin isimlerini yazınız. I: II: III:

ATP molekülünün yapısı numaralanarak verilmiştir. Buna göre numaralı yapıların isimlerini yazınız.

DNA ve RNA moleküllerinin yapısında bulunan azotlu organik bazları ve 5C'lu şekeri karşılaştırarak yazınız.

"Maltoz, karbonhidratların disakkaritler grubundan bir şeker olup iki molekül glikozun dehidrasyon tepkimesiyle oluşur" bilgisine sahip bir öğrenci oldukça hassas bir terazinin iki kefesinden birine glikoz diğerine maltoz moleküllerini bırakmıştır. Bir süre sonra terazideki son durumun görseli aşağıda verilmiştir. Buna göre terazideki değişimin nedenini açıklayınız.

Bazı canlıların görselleri verilmiştir. Buna göre görselleri verilen canlıların ortak özelliklerinden 5 tanesini yazınız.