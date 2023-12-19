Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI | Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 19 Aralık Salı 2023

ALTIN FİYATLARI CANLI | Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 19 Aralık Salı 2023

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Aralık Salı - Altın, ülkemizdeki en güvenli yatırım araçları listesinde ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. Yatırımcıların yanı sıra vatandaşların da sıklıkla tercih ettiği bir para biriktirme yöntemi olan altın alış ve satış işlemlerinin kura göre değişimi de gün içinde sık sık araştırılan konular arasında. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları arama motorlarında sıklıkla sorgulanırken 18 Aralık altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altında anlık son durum ve canlı kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 06:52 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 Salı 07:11
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ALTIN FİYATLARI CANLI | Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? 19 Aralık Salı 2023

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Aralık Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar, altındaki son durumu merak ediyor. İç piyasaya göre şekillenen ve alım gücüne büyük ölçüde etki eden altın fiyatları, ülkemizdeki yatırım araçları içinde en güvenli liman olmaya devam ediyor. Peki gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

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19 Aralık Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.892,90₺

Gram altın satış: 1.893,28₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.176,00₺

Çeyrek altın satış: 3.216,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.352,00₺

Yarım altın satış: 6.431,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.685,00₺

Tam altın satış: 12.809,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.971,00₺

Cumhuriyet altını satış: 13.167,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.046,00₺

Ata altın satış: 13.147,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Aralık Salı günü saat 06.15 itibarıyla alınmıştır.

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