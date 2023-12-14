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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla rezervlerin tüm zamanların rekorunu kırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta 140.1 milyar dolar ile tüm zamanların rekoru kırılırken açıklanan yeni rakamla TCMB yeni bir rekora daha imza attı. Peki Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:50
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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA - MB rezervleri ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ SON DAKİKA | Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu yeniledi. Geçtiğimiz hafta 140.1 milyar dolar açıklanan ve tarihi rekor kıran Merkez Bankası rezervleri, bu haftada yeni bir rekoru duyurdu. Peki Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye ekonomisindeki yükselişin öncü göstergelerinden olan Merkez Bankası'nın brüt rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Her hafta yeni rekor kıran brüt döviz rezervleri bu hafta da 141.4 milyar dolara yükseldi.

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