Güneşli havaya aldanmayın: İstanbul'a yeni fırtına geliyor (13 Aralık hava durumu)

İSTANBUL'A YENİ FIRTINA GELİYOR | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 13 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Yurdun Doğu bölgesinde yer yer karla karışık yağmur olmak üzere yağış beklenirken Batı kesimlerde ise hafta sonuna kadar havanın açık olması bekleniyor. Öte yandan yarından itibaren Marmara ve Kuzey Ege'de şiddetli fırtına beklendiğini duyuran yetkililer, vatandaşları uyardı. İşte 13 Aralık Çarşamba illere göre hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ARALIK ÇARŞAMBA

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde özellikle Avrupa ile Asya'nın birleştiği kesimlerde görülecek sisin dışında gün içinde meteorolojik hadise beklenmeyen megakentte, sıcaklık ise en yüksek 13 derece ölçülecek. Gün içinde hissedilen sıcaklığın 11 derecelerde olması beklenirken kentte yağışlar Cuma günü yeniden yüzünü gösterecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛅13 Aralık Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13°C 🌫14 Aralık Perşembe: Rüzgarlı 18°C ⛈15 Aralık Cuma: Çok Kuvvetli Sağanak Yağışlı 7°C 🌦16 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 7°C ☔17 Aralık Pazar: Yağmurlu 8°C

HAVA DURUMU 13 ARALIK ÇARŞAMBA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 9°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 5°C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN 10°C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 6°C: Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 1°C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 9°C: Parçalı bulutlu

KONYA 0°C, 9°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, doğusunun yükseklerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

DÜZCE 5°C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 2°C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA 6°C, 10°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 12°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 13°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

ERZURUM -1°C, 4°C: Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -1°C, 6°C: Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA 5°C, 13°C: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 1°C, 8°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.