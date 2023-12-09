PEŞ PEŞE GELİYOR! Meteoroloji'den İstanbul uyarısı: Saatte 60 km'ye çıkabilir | 9 Aralık hava durumu

YURT GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK | Meteoroloji uzmanları, 9 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde (Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize çevreleri ve Artvin kıyıları dışında) yağmur ve sağanak yağış görüleceğini kaydetti. Akdeniz kıyıları için 'şiddetli yağış' uyarısı yapılırken yağışların, Marmara'nın doğusu, Ege , Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ile Çanakkale'nin doğusu, Diyarbakır ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın merkez ve batısı, Mersin çevreleri ve Adana'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. İşte 9 Aralık Cumartesi hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

14 İLDE SARI VE TURUNCU KODLU ALARM

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği ve rüzgarın saatte 40 ila 60 km'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuvvetli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli, olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sarı kod verilen iller: Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Yalova.

Turuncu kod verilen iller: Adana, Mersin, Antalya.

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 ARALIK

Çok bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, ilk saatlerde Tekirdağ'ın yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

☔8 Aralık Cuma: Kuvvetli Yağmurlu 7°C

🌂9 Aralık Cumartesi: Yağmurlu 8°C

☁10 Aralık Pazar: Çok Bulutlu 7°C

☔11 Aralık Pazartesi: Sağanak Yağışlı 8°C

⛈12 Aralık Salı: Çok Bulutlu 11°C

HAVA DURUMU 9 ARALIK CUMARTESİ

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu anla yüksekleri karlakarışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde(Kuzey Ege kıyıları ve Denizli hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyinde kuzey yönlerden orta zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı gece saatlerinden sonra yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, Mersin ve Adana'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli, Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli, doğusunda şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 11°C Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimleri hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 18°C Çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimleri haric aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 7°C Çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 10°C Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.