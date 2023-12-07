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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'ndan yapılan son dakika açıklamasıyla rezervlerin tüm zamanların rekorunu kırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz hafta 136,5 milyar dolar açıklanan toplam rezervler bu haftaki verilerle birlikte tarihi rekorunu kırdı. Peki Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 15:41 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 16:01
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MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

MERKEZ BANKASI SON DAKİKA | Merkez Bankası rezervleri tarihi rekorunu kırdı. Geçtiğimiz hafta 136,5 milyar dolar açıklanan toplam rezervler bu haftaki verilerle tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki Merkez Bankası rezervleri ne kadar oldu?

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 41,7 milyar dolar artarak 140,1 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Buna göre, 1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Kasım'da 90 milyar 997 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı.

YÜZDE 42,3'LÜK ARTIŞ ARTIŞ

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar yükselişle 136 milyar 493 milyon dolardan 140 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42,3'e karşılık geldi.

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