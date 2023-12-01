HaberlerHaberlerBİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 ARALIK | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 ARALIK | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında Harry Potter temalı ürünler bulunuyor. Çeyizlik malzemelerden mutfak eşyalarına, ev giyimden bebek eşyalarına kadar onlarca ürün, inanılmaz indirimlerle raflardaki yerini aldı. 1 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 10:30Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 10:40
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