CANLI DOLAR, ALTIN FİYATLARI | 28 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Kasım Salı 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 28,92 (Alış) - 28,94 (Satış)
EURO: 31,69 (Alış) - 31,70 (Satış)
STERLİN: 36,45 (Alış) - 36,63 (Satış)
1 DOLAR = 28,94 TL
👉28 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...
💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
Gram altın alış: 1.873,59₺
Gram altın satış: 1.873,92₺
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.094,00₺
Çeyrek altın satış: 3.127,00₺
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.208,00₺
Yarım altın satış: 6.254,00₺
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 12.378,00₺
Tam altın satış: 12.457,00₺
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 12.644,00₺
Cumhuriyet altını satış: 12.836,00₺
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 12.702,00₺
Ata altın satış: 12.786,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Salı günü saat 13.53 itibarıyla alınmıştır.