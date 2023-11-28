CANLI DOLAR, ALTIN FİYATLARI | 28 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Kasım Salı 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,92 (Alış) - 28,94 (Satış)

EURO: 31,69 (Alış) - 31,70 (Satış)

STERLİN: 36,45 (Alış) - 36,63 (Satış)

1 DOLAR = 28,94 TL

👉28 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.873,59₺

Gram altın satış: 1.873,92₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.094,00₺

Çeyrek altın satış: 3.127,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.208,00₺

Yarım altın satış: 6.254,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 12.378,00₺

Tam altın satış: 12.457,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.644,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.836,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.702,00₺

Ata altın satış: 12.786,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Kasım Salı günü saat 13.53 itibarıyla alınmıştır.