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İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢19 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları

İstanbul'da AFAD, MGM ve AKOM tarafından arka arkaya yapılan uyarıların ardından fırtına ve şiddetli sağanak etkisini artırdı. Megakentte hayatı felç eden yağış ve rüzgarın pazar günü akşam saatlerine kadar devam edeceği kaydedilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal olduğunu duyurdu. İşte 19 Kasım iptal edilen seferler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 09:50 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 10:10
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İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢19 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da günlerdir verilen uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları 105 uçuşunu iptal ederken İDO, BUDO ve Şehir hatları da bazı seferlerin kötü hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. İşte 19 Kasım iptal edilen seferler...

19 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; " Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

🚢Maltepe-Adalar

🚢Beşiktaş-Adalar

🚢Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı (Ring hattı)

🚢Bostancı-Adalar (Ring hattı)

🚢Beykoz-Sarıyer

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

19 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

🚢Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢Yalova-Yenikapı 07:45 - 09:10 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:10 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Bursa-Kadıköy 08:30 - 10:25 Deniz Otobüsü

🚢Bandırma-Kadıköy 08:30 - 11:10 Deniz Otobüsü

🚢Yalova-Pendik 09:00 - 09:45 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Yalova-Yenikapı 09:45 - 11:10 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Yenikapı-Yalova 09:45 - 11:10 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Pendik-Yalova 10:00 - 10:45 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Yalova-Pendik 11:00 - 11:45 Hızlı Arabalı Vapur

🚢Kabataş-Bursa 11:15 - 11:35 Deniz Otobüsü

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