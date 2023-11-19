İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | 🚢19 Kasım iptal seferler İDO, BUDO, Şehir Hatları

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL | İstanbul'da günlerdir verilen uyarının ardından gece saatlerinde başlayan yağış, sabah yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Hava muhalefeti nedeniyle Türk Hava Yolları 105 uçuşunu iptal ederken İDO, BUDO ve Şehir hatları da bazı seferlerin kötü hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu. İşte 19 Kasım iptal edilen seferler...

19 KASIM ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verdi; " Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

🚢Maltepe-Adalar 🚢Beşiktaş-Adalar 🚢Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı (Ring hattı) 🚢Bostancı-Adalar (Ring hattı) 🚢Beykoz-Sarıyer

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle seferlerimizde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır."

19 KASIM BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER

🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 🚢Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 🚢Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 🚢İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19 KASIM İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER