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YUVALAÇA TARİFİ | Yuvalaça köfte nasıl yapılır? Pratik ve kolay yuvalaça yapılışı

Yuvalaça, Osmanlı döneminde günümüz mutfaklarına taşınan ve önce kızartılıp ardından haşlanan bir köfte türüdür. Ana malzemeleri kıyma ve pirinç olan yuvalaça köftesini evinde kolay şekilde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Yuvalaça köfte nasıl yapılır? Pratik ve kolay yuvalaça yapılışı' sorgulamaları yapıyor. İşte yuvalaça tarifi ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 13:50
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YUVALAÇA TARİFİ | Yuvalaça köfte nasıl yapılır? Pratik ve kolay yuvalaça yapılışı

YUVALAÇA TARİFİ | Standart köfteden farkı kızartıldıktan sonra et suyu ile haşlanması olan Yuvalaça köfte, Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Özellikle Ege Bölgesi'nde sıklıkla tüketilen bu yemek, içinde pirinç olmasından dolayı içli köfteye de benzetilmektedir. Evinde yuvalaça yapmak isteyenler için Yuvalaça köfte nasıl yapılır? sorusunun cevabını ve pratik ve kolay yuvalaça yapılışını haberimizde derledik. İşte yuvalaça tarifi...

YUVALAÇA KÖFTE NASIL YAPILIR?

Yuvalaça malzemeleri:

  • 1 kg dana kıyma (az yağlı)
  • 2 çay bardağı pirinç
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 tatlı kaşığı karabiber
  • 4 adet yumurta
  • 2 su bardağı un
  • 3 su bardağı et suyu
  • Kzıartmak için sıvı yağ

Pratik ve kolay yuvalaça yapılışı:

📍 Kıyma, üzerine eklenen pirinç, karabiber ve tuzla iyice yoğrulur.

📍 Tüm malzemeler harmanlandığında harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak oval şekil verilir.

📍 Bir kasede yumurta çırpılır ve hazırlanan köfteler yumurtaya batırılır.

📍 Yumurtaya batırılan köfteler una bulanıp kızgın yağa atılır.

📍 Bir kenarda et suyu kaynatılır.

📍 Kızardıktan sonra yağdan çıkarılan köfteler kaynar et suyuna atılır.

📍 Kapağı kapatılan köfteler kısık ateşte 10-15 dakika kadar pişilir.

_AFİYET OLSUN_

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