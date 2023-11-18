Haberler Haberler Taraftar gruplarından Filistin'e destek!

Taraftar gruplarından Filistin'e destek!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İstanbul'daki taraftar grupları tarafından protesto edildi. İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan başta Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları çeşitli sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:52 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Taraftar gruplarından Filistin'e destek!

Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan başta Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları çeşitli sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler taşıdı. Grup adına açıklama yapan bir taraftar temsilcisi, Filistin direnişinin amasız ve fakatsız desteklenmesi gerektiğini söyledi. Filistin direnişini savunmanın haysiyet meselesi olduğunu belirten taraftar, "Filistin meselesini savunmak adamlık meseledir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Filistin için Aksa için ayaktayız" dedi.

Konuşmanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Ayrıca taraftarlar protesto gösterisi sırasında meşale yaktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’nin kasasına tam 30 milyon Euro girecek! Taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Almanya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz"
Hırvatistan'dan kritik galibiyet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (18 Kasım)
KAAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ | Bu yıl kar yağacak mı? İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak?
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 18 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ - Zeytinburnu'nda sular ne zaman gelecek? (18 Kasım 2023)
YUVALAÇA TARİFİ | Yuvalaça köfte nasıl yapılır? Pratik ve kolay yuvalaça yapılışı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz" Montella net konuştu! "Liderlik için gideceğiz" 22:11
Almanya - Türkiye | CANLI İZLE Almanya - Türkiye | CANLI İZLE 21:58
Hırvatistan'dan kritik galibiyet! Hırvatistan'dan kritik galibiyet! 21:55
Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! Vecino'dan flaş Galatasaray itirafı! 21:40
Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz itirafı! Hamit Altıntop'dan Stefan Kuntz itirafı! 21:38
Beşiktaş Emlakjet evinde güldü! Beşiktaş Emlakjet evinde güldü! 20:16
Daha Eski
Kopenhag'da Galatasaray endişesi! Kopenhag'da Galatasaray endişesi! 20:09
Letonya - Hırvatistan maçı CANLI Letonya - Hırvatistan maçı CANLI 19:51
İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! İşte A Milli Futbol Takımı'mızın grubunda oluşan puan durumu! 19:36
Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! Genç milliler Belarus'u 3 golle geçti! 19:22
TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! TFF ve DFB dostluk yemeğinde buluştu! 18:51
Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! Fenerbahçe Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü! 18:36