CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 14 Kasım 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 14 Kasım Salı 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 28,63 (Alış) - 28,63 (Satış)

EURO: 30,68 (Alış) - 30,70 (Satış)

STERLİN: 35,06 (Alış) - 35,24 (Satış)

1 DOLAR = 28,63 TL

👉14 Kasım Salı 2023 canlı altın fiyatları...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.789,74₺

Gram altın satış: 1.789,97₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.980,00₺

Çeyrek altın satış: 3.014,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.978,00₺

Yarım altın satış: 6.028,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.920,00₺

Tam altın satış: 12.006,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 12.142,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.325,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.232,00₺

Ata altın satış: 12.323,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 14 Kasım Salı günü saat 11.49 itibarıyla alınmıştır.