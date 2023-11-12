PİYANGO BİLETİ NE KADAR 2024? | Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları - Milli Piyango yılbaşı bileti

PİYANGO BİLETİ NE KADAR 2024? | Milli Piyango İdaresi'nin çekilişini gerçekleştirdiği yılbaşı biletlerinin fiyatları belli oldu. Her yıl klasik haline gelen yılbaşı çekilişi için bilet alarak şansını denemek isteyenler, yarım, çeyrek ve tam bilet fiyatları için araştırmaya koyuldu. Bu yıl şanslı kişiye tam 400 milyon TL verecek olan MPİ'nin biletini almak isteyenler için MPİ yılbaşı bileti çeyrek, yarım, tam bilet fiyatlarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI

ÇEYREK BİLET

Bilet fiyatı: 100 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 100 milyon TL

YARIM BİLET

Bilet fiyatı: 200 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 200 milyon TL

TAM BİLET

Bilet fiyatı: 400 TL

İkramiye çıkması halinde alınacak tutar: 400 milyon TL

MPİ 2024 İKRAMİYELERİ

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ VE İKRAMİYE GEÇEN SENELERDE NE KADARDI?

2023

Tam Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 100 TL

Çeyrek Bilet: 50 TL

Büyük İkramiye 200 Milyon TL

2022 Tam Bilet: 120 TL

Yarım Bilet: 60 TL

Çeyrek Bilet: 30 TL

Büyük İkramiye 120 Milyon TL

2021

Tam Bilet: 100 TL

Yarım Bilet: 50 TL

Çeyrek Bilet: 25 TL

Büyük İkramiye 100 Milyon TL

2020

Tam Bilet: 80 TL

Yarım Bilet: 40 TL

Çeyrek Bilet: 20 TL

Büyük İkramiye 80 Milyon TL