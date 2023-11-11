MİLLİ PİYANGO 2024 YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU | MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ BELLİ OLDU | Kasım ayına girişle birlikte 2024 heyecanı tüm dünyayı sardı. Yılbaşının ülkemizdeki en eğlenceli aktivitelerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için de geri sayıma geçildi. Milyonlarca insanın hayalini süsleyen piyango biletlerinde şanslı numaraları tutturan talihlinin alacağı miktar belli olurken MPİ, tam, yarım ve çeyrek piyango bilet fiyatlarını da açıkladı. Peki MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? - Milli piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

2024 MPİ YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100TL, yarım bilet 200 TL ve tam bilet 400 TL'den satılacak.

TAM BİLET: 400 TL

YARIM BİLET: 200 TL

ÇEYREK BİLET: 100 TL