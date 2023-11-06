Haberler Haberler KIŞ NE ZAMAN GELECEK? Meteoroloji havanın soğuyacağı tarihi verdi! (6 Kasım İstanbul hava durumu)

KIŞ NE ZAMAN GELECEK? Meteoroloji havanın soğuyacağı tarihi verdi! (6 Kasım İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu raporunda, yeni hafta yurt genelinde yüksek sıcaklıklarla başlayacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının yanı sıra bir anda şiddetli başlayan yağışlar sel felaketlerine neden olurken yetkililer, havanın soğuyacağı tarihi kamuoyu ile paylaştı. Peki kış ne zaman gelecek? İşte 6 Kasım hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 08:00 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KIŞ NE ZAMAN GELECEK? Meteoroloji havanın soğuyacağı tarihi verdi! (6 Kasım İstanbul hava durumu)

KIŞ NE ZAMAN GELECEK? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hafta için hava durumu raporunu paylaştı. Kasım ayının ilk haftası geride kalırken sıcaklıklar, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ülke genelinde devam eden kuraklık riskinin yanı sıra aniden bastıran yağışlar, barajlar üzerinde olumlu etki bırakmazken sel felaketlerine de sebep oluyor. Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün daha da artarken Meteoroloji, 'havalar ne zaman soğuyacak?' sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Ordu ve Ardahan çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların ise Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın öğle saatlerinde, 24 derece olması beklenirken megakenti terk eden yağışların perşembe günü geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklığı da düşüreceği tahmin edilen yağışların hafta sonuna dek süreceği belirtildi. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu:

🌤6 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 24°C

🌤7 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 23°C

⛅8 Kasım Çarşamba: Az Bulutlu 22°C

9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C

10 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı 20°C

6 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 27°C: Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C:Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 24°C: Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Ardahan çevrelerini akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C: Az bulutlu

VAN °C, 16°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C: Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C: Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C: Az bulutlu

DİĞER
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu tartışmalı pozisyonu yorumladı! Salih Uçan'a faul var mı?
İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor! | Siyonist bakan Amihai Eliyahu'dan skandal "Nükleer" tehdidi! İsrail Cibaliye ve Bureyc mülteci kampını vurdu! CANLI TAKİP
Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..."
Kartal ön libero için isim verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar? (6 Kasım Pazartesi)
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Yeni yılda memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2024 | Yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA | 2024 yeni asgari ücret ne kadar olacak?
İstanbul namaz vakitleri 6 Kasım 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 6 Kasım bugün kimin maçı var? 08:13
R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... 01:03
Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! 01:03
Juve 3 puanı tek golle aldı! Juve 3 puanı tek golle aldı! 01:03
R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... R. Madrid evinde puan bıraktı! Arda... 01:02
Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! Farioli'nin Nice'i Fransa'da lider! 00:55
Daha Eski
Juve 3 puanı tek golle aldı! Juve 3 puanı tek golle aldı! 00:51
Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..." Toroğlu'dan flaş sözler! "Serdar Tatlı 3 hakem için..." 00:34
Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! Salih'in pozisyonu penaltı mı? Toroğlu değerlendirdi! 00:34
Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! Burak Yılmaz: Terbiyesizlik yaptı, oyundan çıkardım! 00:34
Şahin: İkinci yarıya çıkarken... Şahin: İkinci yarıya çıkarken... 00:34
Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! Toroğlu'dan o isim için flaş sözler! 00:33