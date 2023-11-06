HUMUSLU TAVUK ŞİŞ TARİFİ | Pratik ve kolay humuslu tavuk şiş malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

HUMUSLU TAVUK ŞİŞ TARİFİ | Kendine özgü lezzeti ve damakta bıraktığı tat ile sofraların en sevilen mezeleri arasında yer alan tahin, nohut ve sarımsak karışımı humus, mezenin yanı sıra ana yemekle de birleşince ortaya eşsiz bir lezzet bırakıyor. Tavuk şiş ile humusun lezzetini denemek isteyenler için pratik ve kolay humuslu tavuk şiş malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını sizler için verdik. İşte detaylar...

PRATİK VE KOLAY HUMUSLU TAVUK ŞİŞ

Malzemeleri:

500 gram tavuk göğsü

3 yemek kaşığı yoğurt

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1-2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Tavuk göğsünü küp küp doğrayın. Bir kaba tüm malzemeleri ekleyip karıştırın.

Ardından tavuğu da ekleyip elinizle iyice harmanlayın.

Sırayla çeri domates, tavuk, biber şeklinde dizin.

Tavayı iyice kızdırdıktan sonra yağını ekleyin. Orta ateşte tavuklarınızı pişirin.

Püf Noktaları:

Humusla harmanlanmış tavuğu bir gece ya da birkaç saat buzdolabında bekletirseniz lezzeti çok daha yoğun olacaktır.