METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI | İstanbul'da bugün yağmur var mı? 3 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son dakika hava durumu raporunda, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte il il günlük hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...
METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:
- Bingöl
- Bitlis
- Diyarbakır
- Elazığ
- Erzincan
- Hatay
- Muş
- Siirt
- Tunceli
- Batman
- Şırnak
- Osmaniye
İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus bekleniyor. Megakentte sıcaklık gün içinde en çok 23 derece olarak ölçülecek. Öğle saatlerinden itibaren havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken gün içinde İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta sonunun ilk gününde ise megakentlileri kuvvetli rüzgar karşılayacak. Fırtına nedneiyle kaynaklanan çatı uçması, ağaç düşmesi gibi felaketlere karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, yağışın Pazar günü geri döneceğini açıkladı.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
🌫3 Kasım Cuma: Puslu 23°C
☄4 Kasım Cumartesi: Rüzgarlı 27°C ⛈5 Kasım Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C 🌤6 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 23°C ⛅7 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 22°C
☄4 Kasım Cumartesi: Rüzgarlı 27°C
⛈5 Kasım Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C
🌤6 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 23°C
⛅7 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 22°C
3 KASIM CUMA HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- BURSA °C, 27°C: Parçalı bulutlu
- EDİRNE °C, 24°C: Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı bulutlu
- KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu
- İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ADANA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ANTALYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ISPARTA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
- ANKARA °C, 20°C: Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
- KONYA °C, 22°C: Parçalı bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Cuma)saatlerinde Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Cuma) saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
- BOLU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
- DÜZCE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu
- KASTAMONU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
- AMASYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu
- SAMSUN °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- KARS °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
- VAN °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- GAZİANTEP °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ŞANLIURFA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı