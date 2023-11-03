METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI | İstanbul'da bugün yağmur var mı? 3 Kasım Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son dakika hava durumu raporunda, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bartın ve Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi. Diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken yağışların Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte il il günlük hava durumu ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN 12 İLE SARI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde, sarı uyarı verilen iller şöyle sıralandı:

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Hatay

Muş

Siirt

Tunceli

Batman

Şırnak

Osmaniye

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yer yer yoğun sis ve pus bekleniyor. Megakentte sıcaklık gün içinde en çok 23 derece olarak ölçülecek. Öğle saatlerinden itibaren havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken gün içinde İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hafta sonunun ilk gününde ise megakentlileri kuvvetli rüzgar karşılayacak. Fırtına nedneiyle kaynaklanan çatı uçması, ağaç düşmesi gibi felaketlere karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, yağışın Pazar günü geri döneceğini açıkladı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌫3 Kasım Cuma: Puslu 23°C ☄4 Kasım Cumartesi: Rüzgarlı 27°C ⛈5 Kasım Pazar: Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 23°C 🌤6 Kasım Pazartesi: Parçalı Bulutlu 23°C ⛅7 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 22°C

3 KASIM CUMA HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin güneyi ve Edremit Körfezi'nin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C: Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 24°C: Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C: Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin genelinin, yarın (Cuma) İzmir çevreleri ile Aydın ve Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 26°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 25°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah (Cuma) saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C: Parçalı bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Cuma)saatlerinde Bartın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah (Cuma) saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.