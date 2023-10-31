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Ballon d'OR töreninde yıldızlar geçidi Haaland'dan Djokovic'e, Drogba'dan iShowSpeed'e...
Ballon d'OR 2023 ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törende kırmızı halıda yıldızlar geçidi vardı. Sadece futbol dünyasından değil, spor, sanat ve magazin dünyasından da ünlü isimler Ballon d'Or ödül töreninde boy gösterdi. İşte Erling Haaland'dan Novak Djokovic'e, Didier Drogba'dan iShowSpeed'e kırmızı halıdan geçen ünlüler...
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 22:31 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:33
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