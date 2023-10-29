GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EKİM | Parasal konulara dikkat! Haftanın son günü gezegenler size ne söylüyor?

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 EKİM | Harika bir Pazar gününde, yazdan kalma son hafta sonunu yaşayacağınızın farkında olarak güne başlamak sizi motive edecektir. Salı gününden itibaren yurda giriş yapacak yağışlar, önümüzdeki hafta sonlarınızı evde geçirmenize sebep olabileceğinden bu güneşli ve güzel günün tadını dostlarla çıkarmak harikulade bir fikir olacaktır. Peki bugün sizi neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU ♈

Bugün, yönetici gezegeniniz Mars'ın Akrep burcunda Merkür ile birleşmesi, finansal bir karar almanız gerektiğine dair bilgi ortaya çıkabilir. Ortak kaynaklar önemlidir, bu nedenle enerji, zaman ve para paylaşımını partnerlerle nasıl düzelteceğinizi düşünüyor olabilirsiniz.

BOĞA BURCU ♉

Mars ile Merkür'ün Akrep burcunda birleşmesi, ilişkilerinizde, kişisel ya da profesyonel, duygusal olarak yüklü bir kararın veya konuşmanın doruğa ulaşabileceğini gösteriyor. Eğer bir taahhüdün nereye gittiğini merak ediyorsanız, tüm kartlar masaya konduğunda sır perdesi aralanacak.

İKİZLER BURCU ♊

Boğa burcundaki Ay, Merkür ve Mars'ı karşı karşıya getirerek, üretken planlarınızdan bir mola vermenizi ve bir fırsatı yakalamak için hızlı hareket etme isteği hissedebilirsiniz. Ancak, güneş tutulmasının sonundan sonra hızlı bir şekilde ilerlemek için motivasyon artsa da yavaşlamaya davet ediliyorsunuz.

YENGEÇ BURCU ♋

Merkür ve Mars'ın Akrep burcunda birleşmesi, sizi çekim gücüyle ifade etmeye teşvik ediyor. Romantizm, dürüst duyguların ortaya çıkmasına ilham kaynağı olabilir veya yaratıcı bir proje veya sanatsal bir çaba oluşturmak için büyük bir ivmeyle enerji ve odak sağlayabilirsiniz.

ASLAN BURCU ♌

Aile toplantısı veya ev ve yaşam düzeni hakkında yoğun bir konuşma, Merkür ve Mars'ın Akrep'te bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir. Çözümler hızla bulunabilir, ancak savunmaların yüksek olduğunu ve bugün köprülerin kolayca yakılabileceğini unutmayın. İçgüdüsel duyguları hesaba katmalı ve üretken bir diyalogun gelişmesi için yeniden yönlendirmelisiniz.

BAŞAK BURCU ♍

Yönetici gezegeniniz Merkür, Mars ile Akrep burcunda buluşuyor ve eğer düşüncelerinizi veya duygularınızı geri tutuyorsanız, bazı seçkin kelimeleri paylaşmaya motivasyon kazanabilirsiniz. Büyük duygusal farkındalık ve özkontrol, önemli bir mesajı iletmek için kullanılabilir. Belki de potansiyel olarak duygusal görüşmeleri başlatmadan önce duygularınızı yeniden düzenlemek için bir mektup yazmanın veya bazı notlar almanın uygun bir zamanıdır.

TERAZİ BURCU ♎

Merkür ile Mars'ın Akrep burcunda bir araya gelmesi, finansal bir karar vermekte özgüven kazanmanızı sağlayabilir. Yeni teklifler gelebilir veya bir fırsat, bir satış veya ticaret anlaşmasını hızla kabul etmenizi teşvik edebilir. Eğer detaylar uyuşmuyorsa veya evet demeye baskı hissediyorsanız, cesaretiniz varsa veya seçeneklerinizi değerlendirmeniz gerektiğini söyleme cesaretiniz vardır.

AKREP BURCU ♏

Merkür, yönetici gezegeniniz Mars ile Akrep burcunda bir araya geliyor ve zihin, beden ve ruh açısından çevik ve yetenekli hissetmenizi sağlıyor! Görünümünüzle cesur bir ifade yapmak veya kimliğinizi daha size uygun hissettiren bir şekilde ifade etmek için ilham alabilirsiniz.

YAY BURCU ♐

Merkür ile Mars'ın Akrep burcunda birleşmesi, bir rüya veya sevdiğiniz sakin yerde içgörüler almanızı sağlayabilir.

OĞLAK BURCU ♑

Merkür ve Mars'ın Akrep burcunda bir araya gelmesi, sosyal çevrenizde iletişim eksikliği hissedebilirsiniz. Sosyal gruplarınız içindeki tartışmalar canlı ve keskin olabilir!

KOVA BURCU ♒

Merkür, Mars ile Akrep burcunda birleşerek bir şey hakkında kamusal olarak bir tavır almanızı teşvik edebilir. Ayrıca, yeni bir kariyer fırsatı veya kamusal bir pozisyon teklifi üzerine hızla hareket etmenizi teşvik edebilir.

BALIK BURCU♓

Felsefi bakış açınız, Merkür ve Mars'ın Akrep burcunda bir araya gelmesiyle keskin bir dönüş yapabilir veya eşitsizliklere karşı protesto edebilir ve adaleti yerine getirmek için yetkililere başvurabilirsiniz.