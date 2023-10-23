SAĞLIKLI BESLENMEK İÇİN NE YEMELİYİZ?

Vücudumuzu oluşturan hücrelerin sağlıklı bir şekilde çalışması için yediğimiz besinlere dikkat etmeliyiz. Yeterli ve dengeli beslenmek için öğün atlamamak gerekir. Öğünümüzde yediğimiz besinler mümkün olduğu kadar çeşitli olmalı. Beslenme planı içinde et, süt, sebze-meyve, tahıl gruplarına yer vermeye özen gösterin.

Sebze ve meyve tüketimi çoğaltılmalı. Vitamin ve mineral içerir, kalorileri düşüktür. Farklı renklerde sebze ve meyve tüketimi hem kalori kontrolüne hem de birçok hastalıktan korunmanıza yardım eder.

Özellikle diyet sürecindeyken yediğiniz meyve ve sebzeler kalorileri düşük olacağından kilo almanızı durdurabilir. Sağlıklı bir beslenme rutininde olması gereken düşük kalorili besinleri şu şekilde sıralayabiliriz;

Bir adet büyük elma 16 kalori, bir adet havuç 10 kalori, bir adet domates 19 kalori, bir kase brokoli 33 kalori, bir adet salatalık 9 kalori, bir adet pişmiş kabak 16 kalori, bir tutam maydanoz 15 kaloridir.

Yeşil çay ise sıfır kaloridir.

Bunun yanı sıra yağ tüketimi azaltılmalıdır. Özellikle katı yağlardan uzak durulmalı, yemeklerde kızartma yerine ızgara ya da buharda pişirme yöntemleri kullanılmalı.

Hazır yiyecekler, ağır tatlılar kalori bakımından fazla olduğu için kilo almanıza neden olur. Bunun için hazır yiyeceklere ve ağır tatlılara sınır getirilmeli.

Kilo kontrolünü kolaylaştıran kurubaklagil ve lif besinleri tüketmeye özen gösterin. Bol bol su tüketin. Alkol alışkanlığınız varsa bırakmaya çalışın, bırakamıyorsanız azaltın.

Hayatınıza egzersiz yapmayı dahil edin. Düzenli bir şekilde egzersiz yapmak, aldığınız besinlerin vücuda etkilerini artırır.

KAN ŞEKERİNİZİ KONTROL ALTINDA TUTUN

Vücuda alınan şeker, karbonhidrat ve yağlı besinler kan değerlerinde dalgalanmalara sebep olabilir. Kan şekerini dengeleyen besinlerin tüketilmesi önemlidir.

Hardal tohumu, kişniş, tarçın, yer fıstığı, susam, ayçiçeği tohumu, kabak çekirdeği, keten tohumu, chia tohumu bunlardan bazıları.