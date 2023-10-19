TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI SON DAKİKA - TUS sınavı sonuçları açıklandı mı?

TUS SONUÇLARI SON DAKİKA - Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2. dönem sınav sonuçları adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM'nin TUS sınav sonuçları 19 Ekim Perşembe günü açıklanması bekleniyor. Adaylar merakla arama motorlarında sorgulama yapıyor. "TUS sonuçları açıklandı mı? Tus sonuçlarına nereden bakılır? TUS 2. dönem sonuçları açıklandı mı?" ifadeleri ile detaylar araştırılıyor. İşte TUS SONUÇ EKRANI...

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 19 Ekim Perşembe günü saat 10:00'da açıklanacak. TUS sınav sonuç ekranı için haberimizde yer alan linklerden detaylara ulaşabilirsiniz

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