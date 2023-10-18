NİLOYA SAKARLIĞIM ÜSTÜMDE ŞARKISI DİNLE - Niloya sakarlığım üstümde şarkısı kesintisiz dinle, indir, sözleri

NİLOYA SAKARLIĞIM ÜSTÜMDE ŞARKISI DİNLE | Yerli yapım çizgi dizi Niloya, küçükler tarafından en beğenilen televizyon programları arasında yer alıyor. TRT Çocuk'ta yer alan bölümleriyle milyonlarca çocuğu ekran başına çeken çizgi film, Niloya isimli küçük kızın başından geçen maceraları eğlenceli şekilde işliyor. Niloya'nın söylediği şarkılar dilden dile tüm çocuklar arasında yayılırken çizgi dizinin en sevilen şarkıları arasında Sakarlığım Üstümde Şarkısı da yer alıyor. İşte Niloya Sakarlığım Üstümde şarkısı...

NİLOYA SAKARLIĞIM ÜSTÜMDE ŞARKISI KESİNTİSİZ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

NİLOYA - SAKARLIĞIM ÜSTÜMDE ŞARKI SÖZLERİ

Bu gün sakarlığım üstümde,

Neye dokunsam elimde kalıyor,

Hiç farkında değilim ki,

Ne yapsam her şey çığırından çıkıyor,

Düştü vazo kırıldı, eyvah minder yırtıldı,

Sakarlığım üstümde çok moralim bozuldu,

Yapacak hiç bir şey yok,

Anneme söylemek zorundayım,

Çok üzgünüm fakat anneme söylemek zorundayım,

Nasılsa bulunur bir çare,

Düzelir her şey eskisi gibi

ÇOCUKLAR İÇİN HEM EĞLENCELİ HEM ÖĞRETİCİ

Türk çocuklarının severek izlediği popüler bir çizgi film serisi olan Niloya, eğitici ve öğretici bir içeriğe sahiptir. 3-6 yaş arası çocukları hedefleyerek onlara farklı konularda öğretici mesajlar verir. Niloya'nın ana karakteri küçük bir kızdır ve serinin her bölümünde farklı maceralara atılır, sorunlarla başa çıkar ve değerli yaşam dersleri öğrenir.

Niloya çizgi filmi, çocukların temel değerlerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olurken eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde yapılmıştır. Niloya'nın sevimli karakterleri ve renkli dünyası, çocukların eğitici içerikleri eğlenceli bir şekilde öğrenmelerine katkı sağlar.

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NİLOYA ÇİZGİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Niloya, nehir kenarında kurulu, tarım ve hayvancılıkla uğraşılan şirin bir köyde dünyaya gelmiş bir kız çocuğudur. Oyunlar oynamayı, şarkılar söylemeyi çok sever ve kaplumbağası Tospik, en yakın arkadaşıdır. Bazen bir kelebeği kovalayarak, bazen de kaplumbağasının sırtında hayaller diyarında gezerek mutlu olur. Sevgi dolu bir aile ortamında büyür. Aile ve kültürel değerlerin vurgulandığı maceralar yaşar. "Soğan insanları neden ağlatır?", "Gökyüzü neden mavi?" gibi sorular sorar. Sıradan şeyleri şaşırtıcı bulur. Bazen hatalar yapar ve hatalarından dersler çıkarır.

NİLOYA SAKARLIĞIM ÜSTÜMDE ŞARKISI DİNLE

NİLOYA ÇİZGİ FİLMİNİN KARAKTERLERİ KİMDİR?

Niloya

2009 doğumlu kız çocuğu. Annesi Nil, babası ise "Oya" ismini vermek istemiş; dedesi her ikisinin de istediği olsun diye adını "Niloya" koymuştur. Nehirde yüzmeyi, keşfetmeyi, öğrenmeyi ve macerayı sevmektedir. Beklemeyi, yanlış anlamayı ve mutsuz olmayı sevmez.

Tospik

Niloya'nın en yakın arkadaşı olan kaplumbağa. Nehirde yüzmeyi, saklambaç oynamayı ve uyumayı çok sever, Niloya'nın onu boyamasından hoşlanmaz.

Murat Niloya'nın 2007 doğumlu kardeşi. Top oynamayı, koşturmayı ve fındık toplamayı çok sever; mızıkçılığı ve topunun ağaca çıkmasını sevmez.

Mete

Murat'ın en yakın arkadaşı . Niloya ile yaşıt. Oyuncaklarını dağıtmayı ve kemençe dinlemeyi çok sever, eşyalarını kaybetmeyi ve aradığını bulamamayı sevmez.

Anne

1976 doğumlu bir hanımdır. Ekinleri, yaylayı, çocukları ile vakit geçirmeyi ve temizliği sever; pasaklılığı ve gürültüyü sevmez.

Baba 1974 doğumlu bir beydir. Tarlayı, denizi ve balıkları çok sever. Tembelliği ve doğaya saygısızlık yapılmasını ise hiç sevmez.

Dede 1950 doğumlu dede, bütün karakterleri akıl hocasıdır.

Babaanne 1952 doğumludur. Geliniyle yemek yapmayı, ailesini, torunlarını, fındık toplamayı çok sever.