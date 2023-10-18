MEAMMAR PİLAVI TARİFİ | Mısır'ın geleneksel meammar pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

MEAMMAR PİLAVI TARİFİ | Orta Doğu mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan Meammar pilavı, pirincin etle birlikte piştiği baharatlı bir pilav çeşididir. Tadanların damağını çatlatan ve lezzetinin yanı sıra içeriğindeki safran, karabiber, kişniş gibi baharatlarla şifa deposu olan meammar pilavını evinde denemek isteyenler için meammar pilavı malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını derledik.

MEAMMAR PİLAVI MALZEMELERİ

2 su bardağı uzun tane beyaz pirinç

500 gram dana veya kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı safran (veya safran suyu)

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

Tuz

4 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

Su (gerektiği kadar)

Bir tutam zeytinyağı (isteğe bağlı)

MEAMMAR PİLAVI YAPILIŞI

👉Derin bir tencere veya kazanı orta ateşte ısıtın ve tereyağını veya sıvı yağı ekleyin. Soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin.

👉Et parçalarını ekleyin ve etler kararana kadar soteleyin.

👉Safranı suyla karıştırarak safran suyu hazırlayın ve etlere ekleyin.

👉Pirinci ekleyin ve tane karabiber, kişniş tohumu ve isteğe bağlı tuz ile karıştırın. Birkaç dakika kadar karıştırarak kavurun.

👉Et suyunu veya tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın. Karışım kaynayana kadar yüksek ateşte tutun.

👉Kaynadıktan sonra ateşi düşürün ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavın suyunu iyice çekip pirinçler pişene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

👉Pilav piştikten sonra tencereyi ateşten alın ve bir süre dinlendirin.

👉İsteğe bağlı olarak zeytinyağı gezdirerek servis yapın. Pilav genellikle büyük bir tepsiye yerleştirilir ve etli karışım üstüne dökülür.