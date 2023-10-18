İSTANBUL'A SEL UYARISI: SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN | ⚡Fırtına ile birlikte vuracak! (İstanbul hava durumu 18 Ekim)

İSTANBUL'A SEL UYARISI: SAKIN DIŞARI ÇIKMAYIN⚡| Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde, 18 Ekim Çarşamba günü yoğun yağışların kaydedileceğini bildirdi. Marmara'nın Doğusu, Akdeniz, Orta Karadaniz'de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların yanı sıra kuvvetli rüzgara karşı da uyarıda bulunan uzmanlar, 14 ilde sarı kodlu uyarı verdi. İşte 18 Ekim Çarşamba İstanbul hava durumu ve bazı illerimizde hava sıcaklığı...

14 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yayımladığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya çevreleri, Samsun, Sinop, Kastamonu, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Tunceli, Muş, Bingöl, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

18 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklığın düştüğü megakentte termemotreler, gün içinde en yüksek 17 derece ölçecek. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışların sel ve su baskınları riskini artırdığına dikkat çekilirken ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da vatandaşlar uyarıldı. Akşam saatlerinin ardından İstanbul'u terk etmesi beklenen yağışlarla birlikte megakent haftayı parçalı bulutlu ve güneşli kapatacak.

🌨18 Ekim Çarşamba: 19°C (Gökgürültülü Sağanak Yağışlı)

⛅19 Ekim Perşembe: 22°C (Az Bulutlu)

⛅20 Ekim Cuma: 23°C (Az Bulutlu)

⛅21 Ekim Cumartesi: 24°C (Az Bulutlu)

☁22 Ekim Pazar: 24°C (Az Bulutlu)

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU 18 EKİM

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 19°C

İSTANBUL 14°C, 17°C

SAKARYA 12°C, 16°C

KIRKLARELİ 10°C, 17°C

EGE BÖLGESİ

Parçalı, zamanla kuzeyi çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 16°C

DENİZLİ 12°C, 23°C

İZMİR 14°C, 22°C

MANİSA 14°C, 21°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay'ın batısı ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 24°C

ANTALYA 20°C, 24°C

HATAY 16°C, 26°C

MERSİN 20°C, 26°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 15°C

ÇANKIRI 9°C, 13°C

ESKİŞEHİR 6°C, 13°C

KONYA 9°C, 20°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin gece saatlerinden itibaren yerel sağanak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Kastamonu, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 13°C

DÜZCE 11°C, 16°C

KASTAMONU 7°C, 10°C

ZONGULDAK 12°C, 16°C

AMASYA 8°C, 14°C

SAMSUN 13°C, 14°C

TOKAT 9°C, 18°C

TRABZON 12°C, 17°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağişların, Tunceli, Muş, Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak olması bekleniyor.

KARS 2°C, 14°C

ERZURUM 4°C, 13°C

MALATYA 9°C, 21°C

VAN 6°C, 14°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.