CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | 18 Ekim 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?

CANLI DOLAR VE ALTIN FİYATLARI | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 18 Ekim Çarşamba 2023 Döviz Kuru...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 28,01 (Alış) - 28,01 (Satış)

EURO: 29,67 (Alış) - 29,68 (Satış)

STERLİN: 34,05 (Alış) - 33,23 (Satış)

1 DOLAR = 28,01 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉18 Ekim Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.745,68₺

Gram altın satış: 1.745,91₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.945,00₺

Çeyrek altın satış: 2.979,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.908,00₺

Yarım altın satış: 5.957,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.779,00₺

Tam altın satış: 11.869,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.933,00₺

Cumhuriyet altını satış: 12.112,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 12.096,00₺

Ata altın satış: 12.178,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 18 Ekim Çarşamba günü saat 12.04 itibarıyla alınmıştır.